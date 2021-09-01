Луизиана остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида", но штат ожидает аномально адская жара

Луизиана остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида", но штат ожидает аномально адская жара

Длинные очереди образовались из-за нехватки бензина.

Сотни тысяч жителей Луизианы остались без электричества, водопроводной воды и бензина после урагана "Ида", который атаковал США.

Об этом информирует Associated Press.

Более 1 миллиона домов и предприятий в Луизиане и Миссисипи, включая весь Новый Орлеан, остались без электричества. Его восстановление может занять недели. Также из-за перегрузок паводковыми водами водоочистные сооружения были выведены из строя. Около 441 тыс. человек остались без воды.

Последствия урагана "Ида" в США (7 фото)

Длинные очереди образовались на нескольких заправочных станциях из-за нехватки бензина в штате.

При это в штате вскоре жара достигнет 41 градуса во вторник и в среду. Власти Нового Орлеана объявили, что в семи местах по всему городу организованы пункты питания с кондиционерами. Город также оборудовал 70 транзитных автобусов в качестве мест, где можно спастись от жары. Также будут организованы пункты раздачи продуктов питания, воды и льда.

Власти призывают жителей, которые покинули свои дома во время урагана, пока не возвращаться.

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