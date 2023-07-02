"Лука террорист": в Гааге совершили нападение на здание посольства Беларуси — фото

В ночь на 2 июля в Гааге повредили здание посольства Беларуси – в здании разбили окна, а стены разрисовали надписями. По подозрению в нападении на дипучреждение задержали 31-летнего мужчину.

Об этом сообщает издание Omroep West.

На фотографиях видны красно-черные надписи, в частности: "Лука террорист" и "Живе Беларусь".

В Гааге совершили нападение на здание посольства Беларуси. Фото: Omroep West.

Правоохранители выставили границу у белорусского посольства и проводят расследование.

Депутат от D66 Серд Сёрдсма осудил нападение.

"Как бы справедливо вы ни сердились на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции. Вы никому не помогаете и делаете наших дипломатов в этих странах более уязвимыми", – сказал он.

Напомним, в Бразилии начали расследование из-за того, что российские шпионы активно используют паспорта страны.

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