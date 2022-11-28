Лукашенко анонсировал очередную скорую встречу с Путиным: о чем будут говорить

Беларуский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий войну РФ против Украины и помогающий стране-агрессору, анонсировал новую встречу с диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко говорит, что между Беларусью и РФ складываются проблемы, требующие обсуждения с Путиным. По его словам, якобы речь идет об экономических вопросах и проблемах, мешающих импортозамещению.

"Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы (импортозамещение. — Ред.). Если мелкие вопросы какие-нибудь снять с поверхности, то мы можем значительно продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Уже в этом году показал, что мы справимся. Просто немного времени нужно, но мы справимся", — сказал Лукашенко.

Дата ожидаемой встречи и место Лукашенко не назвал.

К слову, около месяца назад Лукашенко также анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным. Спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча должна состояться. Впрочем, как он сказал, дата еще не определена.

После этого Лукашенко и Путин уже участвовали в саммите ОДКБ, но отдельные переговоры не проводились.

Напомним, Александр Лукашенко на прошлой неделе высказался подобно кремлевской пропаганде по поводу переговоров Киева с Москвой, пригрозив Украине последствиями в случае отказа. Диктатор Белоруссии утверждает, что Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

Между тем, аналитики Института Роберта Лансинга пишут, что Россия может ликвидировать Лукашенко с целью получить контроль над его войском и воспользоваться им в войне с Украиной. Анонимные источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

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