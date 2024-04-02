Лукашенко анонсировал подготовку Беларуси к войне: аналитик о мотивах диктатора

По мнению Мусиенко, очередной эскалацией РФ хотела бы отвлечь внимание от Украины и пытается вовлечь в это Беларусь.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне против "недружественных государств".

Что значит такое заявление Лукашенко, объяснил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

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"Во-первых, сейчас растут очень серьезные вызовы для Литвы. Недаром туда Нидерланды перебросили Patriot. Я надеюсь, что Patriot временно в Литве, он не вернется в Нидерланды, а потом приедет в Украину", — говорит эксперт.

По мнению Мусиенко, для Литвы сейчас угрозы очень высоки. Потому что Россия хотела бы отвлечь внимание, попытаться сделать очередную эскалацию и под этим предлогом договориться с Западом.

"И второй момент, это еще такой способ для Лукашенко постоянно говорить о подготовке. Понимаете, он тянет время... Путин его постоянно побуждает, и Путин давит, а он все "мы готовимся, мы готовимся, мы готовимся". И так годами", – подытожил аналитик.

Напомним, что в ЕС отреагировали на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке к войне.

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