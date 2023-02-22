Лукашенко боится бунта: в Беларуси школьников учили разгонять акции протеста и пользоваться оружием

В белорусском городе Орша военные учат учащихся разгонять акции протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Так, белорусские военные в полной экипировке и собаками показывали школьникам, как пользоваться оружием и подавлять акции протеста.

Отмечается, что такие учения были проведены на базе отдельной патрульной роты в/ч 5524.

Фото/Telegram: "Беларусь головного мозга"

Фото/Telegram: "Беларусь головного мозга"

В Сети подчеркивают, что лукашенковский режим с 2020 года пытается изменить имидж силовых структур, в частности, создается сеть "военно-патриотических клубов".

Напомним, колонны с белорусской техникой ночью выехали на границу с Литвой.

По оценкам ISW Россия может оккупировать Беларусь до 2030 года.

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