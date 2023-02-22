Лукашенко боится бунта: в Беларуси школьников учили разгонять акции протеста и пользоваться оружием

В Беларуси провели специфические учения школьников.
В белорусском городе Орша военные учат учащихся разгонять акции протеста.
Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
Так, белорусские военные в полной экипировке и собаками показывали школьникам, как пользоваться оружием и подавлять акции протеста.
Отмечается, что такие учения были проведены на базе отдельной патрульной роты в/ч 5524.
В Сети подчеркивают, что лукашенковский режим с 2020 года пытается изменить имидж силовых структур, в частности, создается сеть "военно-патриотических клубов".
Напомним, колонны с белорусской техникой ночью выехали на границу с Литвой.
По оценкам ISW Россия может оккупировать Беларусь до 2030 года.
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