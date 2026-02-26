Лукашенко боится удара по белорусской базе "Орешника": спутниковые фото

Владимир Путин и Александр Лукашенко / © ТСН.ua

Бывший военный аэродром под Кричевом в Беларуси, где, вероятно, расположена база российского ракетного комплекса «Орешник» усиленно охраняется техникой ПВО и РЭБ, включая «Тор-М2», «Панцирь» и «Красуху».

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 17 февраля 2026 года, проанализированные журналистами Белорусской службы Радио Свобода с привлечением военного эксперта.

Всего здесь зафиксировано не менее шести оборудованных позиций с техникой ПВО и РЭБ.

По конфигурации техника напоминает комплексы «Тор-М2», «Панцирь», средства РЭБ типа «Красуха» или «Москва-1», а также предположительно С-300, однако точно идентифицировать ее по снимкам невозможно.

Позиции расположены в радиусе около пяти километров от аэродрома, часть из них имеет окопы и земляные валы.

В центральной части военного городка видны шесть больших машин, которые, по оценке экспертов, могут принадлежать комплексу «Орешник». Их размеры соответствуют технике, которую в конце декабря 2025 года Минобороны России и Беларуси показывали как ставшую на боевое дежурство. Вокруг техники возводят ангар.

Украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что возле объекта формируют эшелонированную систему ПВО для прикрытия стратегической базы.

По его словам, масштаб и характер защиты свидетельствуют о высокой важности этого объекта для России и Беларуси.

“Орешник” в Беларуси

Напомним, согласно заявлениям России и Беларуси, мобильный наземный ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на белорусской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что появление российских ракетных комплексов на территории соседней страны является вызовом для всей Европы.