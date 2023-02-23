Лукашенко больше не мерещиться "нападение Украины "с четырех позиций"

Лукашенко "положительно оценивает", что у границ его страны нет вражеских войск, которых и не было никогда.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко больше не видит угрозы со стороны Украины. Он заявил, что не замечает концентрацию украинских войск у границы РБ.

Об этом Лукашенко сказал в интервью китайским СМИ, фрагменты которого опубликовал телеграмм-канал, приближенный к его администрации.

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"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем", — заявил он, добавив, что "СВО", по сути, война, в Украине была неизбежна.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его армия присоединится к российской войне в случае прямого нападения на Беларусь. Президент Зеленский предостерег отреагировал на заявление белорусского диктатора и предостерег режим Лукашенко от такого выбора, напомнив, что власти Кремля после поражения в войне ждет трибунал и возмещение.

Между тем, в новом отчете американского Института изучения войны ( ISW ) говорится, что Россия может оккупировать Беларусь. Аналитики предупредили, что НАТО должно серьезно подготовиться к возможному сценарию.

Разведка. В голове у диктатора

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