Лукашенко "дал заднюю": почему белорусский диктатор не поддержал идею Путина об атаке ВСУ на автобус

Лукашенко не захотел обвинять Украину в атаке на автобус / © Associated Press

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Россия продолжает информационные провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной. Однако в этот раз у самопровозглашенного президента страны «дали заднюю». В частности, российские чиновники заявили о якобы украинском ударе беспилотника по пассажирскому автобусу из Беларуси.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Беларусь не поддержала РФ в обвинениях Украины: что произошло

РФ в очередной раз попыталась найти повод для усиления собственного военного присутствия в Беларуси и втягивания ее в войну. Для этого традиционно используются обвинения Украины в информационных и вооруженных атаках на Беларусь и РФ, которых на самом деле не было.

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В этот раз россияне выдумали атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус из Беларуси. По словам исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, инцидент якобы произошел 2 июля в Злынковском районе.

Российский чиновник утверждает, что украинские войска атаковали дроном автобус, следовавший рейсом «Минск — Анапа», в результате чего якобы пострадали два человека.

В Генштабе ВСУ эти обвинения категорически опровергли, назвав их очередной попыткой Кремля сместить фокус внимания. Спикер Генштаба майор Андрей Ковалев заявил, что украинские войска не совершали ударов по указанному пассажирскому автобусу, а действия России являются информационной операцией, целью которой является отвлечение внимания от удара по Киеву.

В то же время, официальный Минск в очередной раз продемонстрировал нежелание подыграть Москве в обвинении Украины.

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Секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович подтвердил сам факт инцидента и призвал граждан воздержаться от поездок в Россию. Однако он воздержался от обвинений в адрес ВСУ и вообще не стал обсуждать происхождение этого удара.

Аналитики отмечают, что Кремль уже не впервые прибегает к подобным манипуляциям. Российская сторона уже использовала заявление о якобы украинской атаке на белорусский автобус в Брянской области, которое состоялось 17 июня. В Киеве причастность к этой атаке также опровергли.

Тогда это было сделано для легитимизации последующих дальнобойных ударов по территории Украины. Не исключено, что аналогичную схему Москва планирует реализовать и в этот раз.

Сколько солдат есть в Беларуси для наступления

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не заинтересован во втягивании своей страны в войну против Украины, поскольку нейтралитет для него — синоним выживания. Об этом заявил основатель Центра поддержки аэроразведки и командир подразделений БпЛА Игорь Луценко.

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Он подчеркнул, что Украина не собирается пересекать белорусскую границу, а громкие угрозы Минска «ответить всем потенциалом» рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию. При этом Киев заинтересован в том, чтобы Беларусь прекратила помогать РФ технически и логистически, в частности ретрансляторами для дронов, роумингом и нефтепродуктами.

Хотя Беларусь имеет ресурс для эскалации, цена такого шага слишком высока — страна рискует просто «сжечь» 50 тысяч своих людей в наступлениях на украинские дроновые позиции. К тому же белорусское общество отличается от российского и долго гордилось своим неучастием в боевых действиях, поэтому повышение ставок создает для Лукашенко дополнительные риски.

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