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Лукашенко "дал заднюю": почему белорусский диктатор не поддержал идею Путина об атаке ВСУ на автобус
Аналитики ISW заявили, что Кремль продолжает попытки втянуть Беларусь в войну против Украины из-за информационных провокаций. В то же время, Минск воздержался от обвинений в адрес Киева.
Россия продолжает информационные провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной. Однако в этот раз у самопровозглашенного президента страны «дали заднюю». В частности, российские чиновники заявили о якобы украинском ударе беспилотника по пассажирскому автобусу из Беларуси.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Беларусь не поддержала РФ в обвинениях Украины: что произошло
РФ в очередной раз попыталась найти повод для усиления собственного военного присутствия в Беларуси и втягивания ее в войну. Для этого традиционно используются обвинения Украины в информационных и вооруженных атаках на Беларусь и РФ, которых на самом деле не было.
В этот раз россияне выдумали атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус из Беларуси. По словам исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, инцидент якобы произошел 2 июля в Злынковском районе.
Российский чиновник утверждает, что украинские войска атаковали дроном автобус, следовавший рейсом «Минск — Анапа», в результате чего якобы пострадали два человека.
В Генштабе ВСУ эти обвинения категорически опровергли, назвав их очередной попыткой Кремля сместить фокус внимания. Спикер Генштаба майор Андрей Ковалев заявил, что украинские войска не совершали ударов по указанному пассажирскому автобусу, а действия России являются информационной операцией, целью которой является отвлечение внимания от удара по Киеву.
В то же время, официальный Минск в очередной раз продемонстрировал нежелание подыграть Москве в обвинении Украины.
Секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович подтвердил сам факт инцидента и призвал граждан воздержаться от поездок в Россию. Однако он воздержался от обвинений в адрес ВСУ и вообще не стал обсуждать происхождение этого удара.
Аналитики отмечают, что Кремль уже не впервые прибегает к подобным манипуляциям. Российская сторона уже использовала заявление о якобы украинской атаке на белорусский автобус в Брянской области, которое состоялось 17 июня. В Киеве причастность к этой атаке также опровергли.
Тогда это было сделано для легитимизации последующих дальнобойных ударов по территории Украины. Не исключено, что аналогичную схему Москва планирует реализовать и в этот раз.
Сколько солдат есть в Беларуси для наступления
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не заинтересован во втягивании своей страны в войну против Украины, поскольку нейтралитет для него — синоним выживания. Об этом заявил основатель Центра поддержки аэроразведки и командир подразделений БпЛА Игорь Луценко.
Он подчеркнул, что Украина не собирается пересекать белорусскую границу, а громкие угрозы Минска «ответить всем потенциалом» рассчитаны преимущественно на внутреннюю аудиторию. При этом Киев заинтересован в том, чтобы Беларусь прекратила помогать РФ технически и логистически, в частности ретрансляторами для дронов, роумингом и нефтепродуктами.
Хотя Беларусь имеет ресурс для эскалации, цена такого шага слишком высока — страна рискует просто «сжечь» 50 тысяч своих людей в наступлениях на украинские дроновые позиции. К тому же белорусское общество отличается от российского и долго гордилось своим неучастием в боевых действиях, поэтому повышение ставок создает для Лукашенко дополнительные риски.