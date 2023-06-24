Лукашенко договорился с Пригожиным о "недопустимости кровавой бойни на территории России"

Договоренности предполагают "остановку движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейшие шаги по деэскалации напряжения".

Вечером 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным остановить движение его наемников на территории России.

Об этом сообщает приближенный к пресс-службе белорусского диктатора Telegram-канал "Пул Первого".

"Переговоры продолжались в течение дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

Договоренности предполагают "остановку движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейшие шаги по деэскалации напряжения".

"На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Лукашенко добавили, что переговоры с Евгением Пригожиным он проводил после того, как сегодня утром президент государства-агрессора Владимир Путин проинформировал его "о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер". Переговоры прошли "по согласованию" с Путиным.

Вскоре главарь "вагнеровцев" подтвердил, что разворачивает свои колонны, которые двигались на Москву, и отправляет их в обратном направлении — в полевые лагеря, "согласно плану".

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Нлаварь наемников пригрозил походом на столицу Москву. ТСН.ua следил за всеми важными событиями этого псевдо-переворота в онлайн-трансляции.

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