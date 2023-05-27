Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с Путиным – белорусский оппозиционер

Белорусская оппозиция утверждает, что у Лукашенко критическое состояние.

Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко госпитализирован после встречи с диктатором Путиным. Он якобы находится в критическом состоянии.

Об этом он написал в Twitter.

Валерий Цепкало сообщил, что после встречи с диктатором Путиным Лукашенко в Москве был госпитализирован. Он якобы находится в критическом состоянии.

"Для лечения Лукашенко в Москве привлекли ведущих специалистов. Проведены процедуры по очистке крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным. Организованные усилия по спасению белорусского диктатора имели целью развеять спекуляции относительно якобы причастности Кремля к его отравлению. Врачи предупреждают о возможности рецидивов", – сообщил белорусский оппозиционер.

Валерий Цепкало призвал мировое сообщество сделать все возможное для проведения в Беларуси честных выборов.

Что известно о болезни Лукашенко

Белорусского диктатора Александра Лукашенко заметили с забинтованной рукой на параде в Москве 9 мая. После этого о его состоянии здоровья начали ходить разные слухи. Некоторые утверждали, что он заболел коронавирусом, другие — инфекционно-аллергическим миокардитом.

Также сообщалось, что Лукашенко якобы побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.

Белорусский диктатор опроверг свою болезнь, заявив, что хорошо себя чувствует.

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