Лукашенко готов послать в гибридную атаку более 10 тысяч мигрантов, — премьер Польши

Лукашенко готов послать в гибридную атаку более 10 тысяч мигрантов, — премьер Польши

Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать более 10 000 мигрантов из Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните, сообщает Delfi.

По словам Моравецкого, режим Лукашенко осуществляет против Польши и Литвы провокацию, "инспирированную в Москве".

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"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000 человек, перемещенных из Ближнего Востока, в основном — из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", — подчеркнул он.

Литовская премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что участок границы с Беларусью — это не только границы Литвы или Польши, но и граница Евросоюза. Таким образом эта провокация направлена не только против соседних стран, но и против ЕС в целом.

Напомним, 2 сентября президент Польши Дуда поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения в двух воеводствах страны у границы с Беларусью.

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