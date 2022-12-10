Лукашенко грезится, что НАТО хотело захватить Беларусь и напасть на Россию (видео)

Лукашенко, как может, ограждает Россию и снимает с нее ответственность за развязанную войну против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко свято верит, что войска НАТО должны были захватить Беларусь, а затем напасть на Россию со стороны Донбасса.

Такую чепуху "бульбофюрер" сказал журналисту государственного пропагандистского телеканала "Россия", видео опубликовал телеграмм-канал "Пул-Первого", который называют близким к пресс-службе белорусского диктатора.

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Кроме того, он обвинил НАТО в подготовке к предстоящей войне, а также в помощи Украине. Лукашенко, как может, ограждает Россию и снимает с нее ответственность за развязанную войну против Украины.

"Они (войска НАТО – ред.) должны были после 2020 года выйти на границы Смоленской области и захватить у нас (Беларуси – ред.) власть и начать войну против России со стороны Донбасса. Причиной должно было стать то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 году. Россия сработала на опережение (речь идет о 2014 году – ред.). Поэтому не нужно России упрекать в том, что она начала войну", - сказал он.

Напомним, с Лукашенко в Кыргызстане произошел конфуз. Самопровозглашенному президенту Беларуси пришлось идти пешком на заседание саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который открылся в пятницу, 9 декабря.

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