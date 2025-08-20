Лукашенко хочет развивать военное сотрудничество со страной, которую бомбили США

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности развивать сотрудничество с этой страной, в том числе в военной сфере. Он также поддержал ядерную программу Ирана, которая вызывает много подозрений и стала причиной бомбардировки ядерных объектов Соединенными Штатами в июне этого года.

Заявление белорусского диктатора цитируют пропагандисты государственного агентства БелТА.

«Мы готовы обсуждать любые вопросы. У нас нет закрытых тем, мы готовы сотрудничать по вопросам, начиная от обеспечения населения вашей страны продовольствием и заканчивая военно-техническим сотрудничеством», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что президент Ирана приехал к «друзьям».

Самопровозглашенный президент Беларуси «передал приветствие» духовному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи и заверил, что поддерживает развитие «мирного атома», имея в виду ядерную программу этой страны.

Как известно, из-за мотивированных подозрений относительно попытки Ирана создать собственное ядерное оружие под прикрытие мирной ядерной программы 22 июня США нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно рассмотрит возможность повторной бомбардировки иранских ядерных объектов, если посчитает это необходимым.