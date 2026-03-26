- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись оружием: видео
Александр Лукашенко похвастался северокорейскому диктатору, что Беларусь производит собственное стрелковое оружие и боеприпасы.
Во время своего официального визита в Северную Корею самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обменялся специфическими подарками с диктатором Ким Чен Ыном.
Подробности сообщило государственное белорусское агентство БелТА.
Специальным подарком для северокорейского лидера стала штурмовая винтовка ВСК.
При этом Александр Лукашенко похвастался, что Беларусь производит собственное стрелковое оружие и боеприпасы.
«Огнестрельное оружие всегда будет необходимым для солдата. В случае появления врагов», — лестно сказал белорусский диктатор.
Как свидетельствует опубликованное видео, Ким Чен Ын проявил интерес к винтовке, выразил благодарность, внимательно осмотрел ее, расспросил о ее характеристиках и даже попробовал перезарядить.
Взамен северокорейский лидер подарил Лукашенко богато украшенный меч.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко приехал с официальным визитом в Северную Корею. Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном они подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами.