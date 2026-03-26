Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись оружием: видео

Александр Лукашенко похвастался северокорейскому диктатору, что Беларусь производит собственное стрелковое оружие и боеприпасы.

Ким Чен Ын и Александр Лукашенко / © скриншот с видео

Во время своего официального визита в Северную Корею самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обменялся специфическими подарками с диктатором Ким Чен Ыном.

Подробности сообщило государственное белорусское агентство БелТА.

Специальным подарком для северокорейского лидера стала штурмовая винтовка ВСК.

При этом Александр Лукашенко похвастался, что Беларусь производит собственное стрелковое оружие и боеприпасы.

«Огнестрельное оружие всегда будет необходимым для солдата. В случае появления врагов», — лестно сказал белорусский диктатор.

Как свидетельствует опубликованное видео, Ким Чен Ын проявил интерес к винтовке, выразил благодарность, внимательно осмотрел ее, расспросил о ее характеристиках и даже попробовал перезарядить.

Взамен северокорейский лидер подарил Лукашенко богато украшенный меч.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко приехал с официальным визитом в Северную Корею. Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном они подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами.

