Лукашенко идет на большое соглашение с еще одним опасным диктатором: что известно

Лукашенко встретили в КНДР / © Associated Press

Визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР проходит на фоне потепления отношений Минска и Вашингтона.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

«От нарушений прав человека до тесных связей с Россией — у этих двух стран и их лидеров много общего. Встреча не что иное, как попытка диктаторов доказать, что их страны не находятся в изоляции», — считают эксперты.

Визит Лукашенко к Ким Чен Ыну

Белорусский диктатор Александр Лукашенко приехал с официальным визитом в Северную Корею. Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном они подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что отношения между Минском и Пхеньяном переходят на «принципиально новый этап». По его словам, экономики двух стран «взаимно дополняют друг друга».

Ким Чен Ын и Лукашенко / © Associated Press

Накануне специальный посланник США Джон Коул по результатам переговоров с Александром Лукашенко сообщил, что Соединенные Штаты снимают санкции с двух белорусских банков и Министерства финансов Беларуси, а также отменяют оставшиеся санкции против калийных компаний «Белорусская», «Белорусская калийная компания».

Решение о санкциях объявили после того, как в Беларуси по итогам встречи Лукашенко и Коула сообщили об освобождении 250 политзаключенных. Известно, что 15 из них были вывезены из страны, 235 останутся в Беларуси.