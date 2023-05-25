Лукашенко испугался: политолог — о том, почему РФ и РБ наспех подписали документ о размещении "ядерца"

Белорусское руководство понимает, если полк Калиновского зайдет на территорию РБ, то велика вероятность, что власть будет свергнута.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и его окружение предполагают, что полк Калиновского может зайти так же в Беларусь , как и российские добровольцы в Белгородскую область. Поэтому Москва и Минск быстро подписали документ о размещении ядерного оружия на территории РБ.

Такое мнение высказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире Эспрессо.

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"Напомню, пару дней назад прозвучало заявление, если в Белоруссии произойдет какой-то переворот, то Россия будет вынуждена в него вмешаться. Мне кажется, что подписание этого документа – элемент психологической операции, которую сейчас проводит Россия", – заметил политолог.

Он добавил, что белорусское руководство понимает, что полк Калиновского может попытаться зайти на территорию РБ для свержения диктатуры, и есть большая вероятность, что им это удастся.

Белорусская армия не сможет им противостоять, к тому же дыры в границах совершенно такие же. Кроме информационного повода в подписании этого документа, есть еще другой – показать, что Беларусь остается вотчиной России, еще раз привязать Минск более тесными нитями, таким образом якобы обеспечивая безопасность", — сказал Шлинчак.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о размещении на территории РБ российского нестратегического ядерного оружия. По словам Шойгу, размещая оружие на территории Беларуси, Москва не передает его Минску. Контроль над вооружением и решение о его применении остается за Россией.

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