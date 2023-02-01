Лукашенко из Зимбабве в Беларусь провожала накрашенная коза (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко закончил свой официальный визит в Зимбабве.

В аэропорту белорусского диктатора провожали пением и традиционными африканскими танцами. Однако изюминкой официального прощания стала коза – во время прощания Лукашенко прошел мимо местной роты почетного караула, в составе которой была коза. У животного были накрашены рога, копыта и хвост.

Известно, что Лукашенко отправился в Зимбабве, чтобы усилить экономическое сотрудничество между двумя государствами. Белоруссия планирует поставлять туда сельскохозяйственную технику.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 30 января, прибыл с официальным визитом в Зимбабве. Во время встречи ему на шею надели "венок" и устроили "дикие танцы" в аэропорту.

В свою очередь Лукашенко подарил подарившему президенту Зимбабве белорусский трактор с бантом.

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