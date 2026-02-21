"Лукашенко можно подвинуть": эксперт раскрыл радикальные планы Путина из-за потерь РФ

Мобилизация в РФ

Владимир Путин категорически не хочет объявлять всеобщую мобилизацию, чтобы окончательно не обрушить уровень доверия россиян к власти. Кремль избрал тактику покупки солдат за огромные деньги, но этот механизм уже дает серьезный сбой.

Об этом в интервью рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

Он подчеркнул, что России критически не хватает бойцов, чтобы в полной мере покрывать колоссальные потери на фронте.

Показательным стал январь, когда Россия понесла на 9 тысяч человек больше потерь, чем могла компенсировать новобранцами. Желающих добровольно идти на убой не осталось даже, несмотря на рекордные финансовые выплаты за подписание контракта с российским минобороны.

Как отмечает эксперт, ранее Россию спасал вариант с осужденными. Однако сегодня десятки российских СИЗО и колоний просто закрылись из-за нехватки арестантов — этот специфический ресурс полностью иссяк на фронте.

На что Путин «делает ставку»

По словам специалиста, столкнувшись с кадровым голодом, Россия вынуждена вербовать на войну мигрантов из Центральной Азии, а также обращаться за помощью к иностранным диктаторам.

«А есть уже готовые армии, например, в Северной Корее. Сейчас 10 тысяч северокорейцев находятся на севере Украины, это боевые и инженерные подразделения. Дать денег Ким Чен Ину и привлечь готовую боевую силу для Путина лучше, чем проводить всеобщую мобилизацию. Он может дать больше денег и масштабировать присутствие северокорейцев», — заявил Лакийчук.

Угроза для Беларуси: отдаст ли Лукашенко армию

По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики, глава Кремля имеет в запасе еще один радикальный способ пополнения своих вооруженных сил — обратиться в Беларусь. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко имеет собственное боеспособное войско, которое может стать следующей целью Москвы.

«Лукашенко ее отдавать не хочет, но ведь его можно подвинуть и добавить небольшое войско в состав своих вооруженных сил. Путин будет определяться, что ему будет удобнее, на какие риски он будет готов пойти», — подытожил Лакийчук.

Напомним, в Беларуси под видом «внезапной проверки боеготовности» продолжаются масштабные мероприятия по призыву офицеров запаса и резервистов. Об этом ранее сообщал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

По его словам, фактически речь идет о скрытой мобилизации, которая проводится в сжатые сроки и без учета социальных или медицинских оснований для отсрочки. Повестки, как утверждает оппозиционный политик, вручают с требованием явиться на место службы в течение нескольких часов, иногда — в другом городе. Призванных направляют на сборы продолжительностью до двух месяцев, при этом у них могут изымать мобильные телефоны.

Латушко также заявлял о разногласиях между официальными сообщениями Министерства обороны и появляющейся в независимых источниках информацией. По его данным, по состоянию на момент заявлений речь шла по меньшей мере о 400 призванных офицерах запаса, тогда как общее количество мобилизованных резервистов не разглашается.