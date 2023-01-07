Лукашенко: Мы поддерживаем братьев-россиян, но не забываем и об украинцах

Белорусский самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко заявил, что Белорусы поддерживают своих российских братьев, но и якобы "не забывают" и об украинцах.

Во время визита в Свято-Елисаветинский женский монастырь утром 7 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна на фоне поддержки российской агрессии якобы не забывает и об украинцах.

Об этом пишет белорусское издание БЕЛТА.

Лукашенко вспомнил, что недавно Свято-Елисаветинский монастырь собирал помощь для российских оккупантов на фронте, за что попал под критику "проплаченных беглецов".

"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к русским военным, не скрывая, говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, бежавших от войны, в прошлом году нашли постоянное место жительства и убежище в нашей стране", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что "необходимо протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается".

Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко наведался к российским войскам, которые расположились на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области и заявил, что они "делают общее дело".

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