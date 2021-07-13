Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что не следует "париться" из-за санкций

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что не следует "париться" из-за санкций

Путин говорит, что Беларусь остается надежным партнером для России.

Александр Лукашенко заявил, что при поддержке России Беларусь сможет противостоять санкционному давлению ЕС и продолжит развивать экономику страны.

Такое заявление он сделал сегодня на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика. Он пояснил, что санкции вводят не только насчет Беларуси, но и насчет России. Но Лукашенко убежден, что странам удастся выдержать этот удар.

"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", — заявил Лукашенко.

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Александр Лукашенко также заявил Владимиру Путину: "Все друзья хорошие, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось".

В свою очередь, Путин сказал, что Беларусь, несмотря на коронавирус и "другие инфекции" в виде санкций обслуживает свои кредиты и остается надежным партнером для России.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о мол начале "террористической атаки" на Беларусь и обвинил Запад в якобы попытках лишить страну суверенитета.

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