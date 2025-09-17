Лукашенко набросился на Польшу с обвинениями: в чем причина

Александр Лукашенко / © Associated Press

Беларусь является де-факто воюющей стороной в войне России против Украины, несмотря на риторические попытки Александра Лукашенко отмежеваться от действий Кремля. Это стало особенно заметно после недавнего вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

«Грязные трюки»: зачем Лукашенко обвиняет Польшу

15 сентября, отвечая на произошедший 9-10 сентября инцидент с российскими дронами, Лукашенко заявил, что Беларусь не принимала участия ни в каких атаках. Более того, он утверждал, что белорусские силы сбивали дроны, которые направлялись в Польшу, и даже информировали польские власти о тех беспилотниках, которые им не удалось уничтожить.

В то же время, белорусский диктатор обвинил Польшу в «грязных трюках», заявив, что у Варшавы есть определенные «планы», которым Беларусь должна «противодействовать». Аналитики ISW считают, что эта риторика направлена на то, чтобы отвлечь внимание от реального сотрудничества Минска с Москвой.

Скрытые формы сотрудничества

Эксперты ISW отмечают, что поддержка Минском российских военных усилий проявляется в нескольких ключевых аспектах:

Военные учения: Проведение совместных военных учений «Запад-2025» демонстрирует тесную интеграцию вооруженных сил двух стран.

Помощь в обходе санкций: Беларусь помогает России обходить международные санкции, становясь «серой зоной» для торговли.

Содействие мобилизации: Лукашенко способствует российской мобилизации, оказывая логистическую поддержку и инфраструктуру.

Таким образом, публичные заявления Лукашенко о «нейтралитете» лишь попытка создать фасад, тогда как Минск продолжает помогать Кремлю в агрессии против Украины.

Напомним, оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 10 сентября из-за массированной атаки России на Украину средства противовоздушной обороны и авиация страны были переведены в состояние наивысшей готовности. В воздушное пространство Польши вторглись более 20 российских беспилотников, против них работала ПВО.

В Люблинском воеводстве обломки одного из дронов упали на жилой дом, к счастью, обошлось без пострадавших.

На фоне происходящего президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь Польше в создании системы предупреждения и защиты от российских атак. В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС начнет строительство «стены против дронов».

Впоследствии стало известно, что после вторжения российских беспилотников на территорию Польши НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора.

Также в понедельник, 15 сентября, в Варшаве над правительственными зданиями был обезврежен дрон. Полиция задержала двух человек — 21-летнего гражданина Украины и 17-летнего гражданина Беларуси. Об инциденте сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Служба государственной охраны недавно обезвредила беспилотник, действовавший в районе правительственных зданий на улице Парковой и возле дворца Бельведер. Два гражданина Беларуси были задержаны. Полиция выясняет детали происшествия», — отметил Туск.