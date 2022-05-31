Лукашенко наградил белорусских КГБистов за успешно проведенную "спецоперацию" в Украине

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко наградил сотрудников белорусского КГБ за "успешную спецоперацию в Украине".

Торжественное мероприятие прошло под грифом "совершенно секретно".

Об этом сообщает "Пул Первый".

Лукашенко в приветственном слове напомнил, что белорусские спецслужбы освободили в Украине два десятка "пленных" белорусов, который держали "плохие люди" в Украине и с которыми обещал в будущем разобраться.

Он добавил, что "операция" прошла без единого выстрела, а в Украине никто так и не разобрался, как она произошла.

"Очень благородное дело вернуть людей без шума домой", – резюмировал самопровозглашенный президент РБ.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел "спецоперацию" в Украине. Более того, он пригрозил "ответить по-другому". Об этом он сказал на расширенном заседании Совбеза.

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