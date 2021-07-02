Лукашенко назвал фамилии задержанных "террористов, которые хотели сбежать в Украину и Литву"

Лукашенко назвал фамилии задержанных "террористов, которые хотели сбежать в Украину и Литву"

В Беларуси "раскрыли спящие террористические ячейки", так называемые отряды самообороны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля назвал фамилии задержанных членов "террористических организаций". Они якобы планировали бежать в Украину и Литву.

Как пишет белорусское издание Белта, об этом он заявил на мероприятии ко Дню независимости.

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"Раскрыты "террористические ячейки", так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно подвести наш народ", — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что к "спящим" террористическим ячейкам якобы причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По словам Лукашенко, они "пытались уничтожить лесозаготовительную технику" в лесных хозяйствах:

"Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехваченная группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними", — сказал непризнанный президент Лукашенко.

Также он заявил, что члены ячеек хотели взорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Другие задержанные — Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев — якобы пытались убежать в Украину и Литву.

Также Лукашенко рассказал, что неделю назад на границе с Литвой якобы "перехватили беспилотник, к которому была прикреплена канистра со взрывчаткой". По его словам, ее удалось обезвредить. Лукашенко пообещал в ближайшее время обнародовать подробности инцидента.

Напомним, Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

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