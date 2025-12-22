ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
447
Время на прочтение
1 мин

Лукашенко назвал максимальное количество "Орешников", которые получит Беларусь

Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят не более 10 комплексов «Орешник».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что может получить от российского диктатора Владимира Путина десять ракетных комплексов «Орешник».

Об этом пишет белорусское государственное агентство «Белта».

«Десяток — это будет максимум», — ответил Лукашенко на вопросы пропагандистов после неформального саммита СНГ.

На уточняющий вопрос «но будет десяток?» Лукашенко ответил: «Конечно, будет»

Напомним, что в 2024 году Лукашенко, комментируя поставки «Орешника», заявлял, что их будет десяток.

Впоследствии он утверждал, что пошутил относительно десяти единиц, потому что мол «достаточно одного комплекса, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл детали размещения «Орешника» в Беларуси.

Дата публикации
Количество просмотров
447
