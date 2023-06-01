Лукашенко назвал "основную ошибку" России и Беларуси по отношению к Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что нужно было действовать в 2014-2015 годах, когда у Украины еще не было боеспособной армии.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает основной ошибкой России и Беларуси затягивание "решения вопроса" по Украине.

Об этом пишет пропагандистское издание БелТА, передает NV.

"Все к этому шло. Единственная, пожалуй, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", — сказал Лукашенко.

Белорусский глава обвинил внешнее влияние в войне и вооружении Украины. Он добавил, что якобы руководство имело много возможностей для "мирного сосуществования", однако ни один из президентов "не использовал эти возможности".

По его словам, намерение укреплять армию Украины было подтверждено со стороны участников тогдашних переговоров по мирному урегулированию, которые якобы "откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией".

Напомним, ранее Лукашенко обвинял Запад и в планах "силового захвата власти в Белоруссии".

Между тем , диктатор РФ Владимир Путин стремится захватить Беларусь, чтобы восстановить СССР. По словам украинского президента, это цель жизни кремлевского диктатора.

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