Лукашенко назвал причины, по которым возможно использование ядерного оружия из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного вооружения в Беларуси было его просьбой, а его применение возможно в случае агрессии против республики.

Об этом заявил диктатор во время посещения одного из предприятий ВПК в Минской области, пишет БЕЛТА.

По его словам, размещение "ядерки" в республике было просьбой Минска для Москвы. Мол, для того, обеспечить безопасность страны, чтобы "ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

"Россия ни к чему не стремится. Не в России дело", — подчеркнул Лукашенко.

Он подчеркнул, что причина применения такого оружия может быть только одна – агрессия против Беларуси. "Ответ будет немедленным", заявил диктатор.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, имеющей такое оружие. Это оружие сдерживания. Не дай бог мне придется принимать решения на применение этого оружия в настоящее время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", – заявил Лукашенко.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 9 июня заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется по завершении 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений.

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