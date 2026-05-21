Лукашенко не сдержал эмоций возле российских ракет: что сказал об "Искандерах"

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в расположение ракетной бригады в Осиповичском районе, где перед ним выставили российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Об этом сообщают белорусские и российские пропагандистские СМИ.

Во время осмотра чужого вооружения минский диктатор расплылся в комплиментах российскому оружию, назвав его «прекрасным», и признался, что раньше «мечтал» об «Искандерах», а теперь на территории Беларуси развернуто уже несколько таких систем.

Эти осмотры прошли на фоне совместных с Россией маневров по использованию нестратегического ядерного оружия, которые стартовали 18 мая. До этого российская пропаганда усиленно распространяла кадры якобы доставки ядерных боеприпасов на белорусские полевые склады, пытаясь запугать международное сообщество.

В воинской части белорусскому диктатору устроили показательное шоу. Ему продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М», зачитали доклад о подготовке к ядерному удару и показали «электронный пуск» — то есть условную атаку, которая произошла исключительно на экранах компьютеров без реального запуска ракет.

По информации пресс-службы Лукашенко, за этой виртуальной тренировкой через видеосвязь наблюдали два диктатора — сам Лукашенко и Владимир Путин. Российское Минобороны традиционно отчитывается о привлечении сил: более 64 тысяч военных, 140 самолетов и тысячи единиц техники, пытаясь создать картинку масштабной угрозы.

Напомним, Россия и Беларусь начали совместные военные учения ракетных войск и авиации. Главная цель маневров — отработка скрытой доставки и условного применения ядерного оружия.

Также аналитики Института изучения войны подчеркивают, что диктатор РФ Владимир Путин начал срочные ядерные учения — и этот шаг является попыткой рефлексивного контроля над Западом.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси являются «сигналом» для Запада и частью военного строительства. При этом он не уточнил, кому именно адресовано это послание, хотя Москва традиционно обвиняет Европу и США в создании угрозы для РФ.

