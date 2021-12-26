"Лукашенко, не втягивай страну в войну": в Беларуси расклеили антироссийские листовки

Кто расклеил листовки, неизвестно.
В белорусском Минске и Барановичах неизвестные расклеили листовки с антироссийскими лозунгами.
Фото открыток опубликовало "Радио Свобода".
На расклеенных листовках были разные антироссийские лозунги. В частности: "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с РФ", "Лукашенко, не втягивай страну в войну".
В Минске изображение обнаружить в центре, на проспекте Победителей — возле Дворца спорта.
В Барановичах листовки расклеили на площади и улице Ленина. На здании ЗАГСа появилась карикатура с изображением Владимира Путина и Александра Лукашенко. А возле местного кинотеатра "Звезда" активисты сожгли их общее фото.
Таким образом они выразили возмущение интеграцией Беларуси с Россией, а также показали отношение к визиту Александра Лукашенко в Россию, запланированному на 29 декабря
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