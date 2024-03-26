Лукашенко неожиданно разоблачил ложь Путина по поводу теракта в "Крокусе" и "украинского следа"

Лукашенко заявил, что нападающие на "Крокус Сити Холл" в России пошли на участок украинско-российской границы, потому что не могли проникнуть в Беларусь.

Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подверг сомнению утверждение Кремля и российской пропаганды о том, что участники нападения в "Крокус Сити Холли" заранее готовились к отступлению в Украину.

Об этом пишет белорусское провластное издание "БЕЛТА".

"Они не могли уйти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) – они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — сказал Лукашенко.

По его утверждениям, были задействованы силы МВД Беларуси, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, "привлекали силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих.

"Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украино-российской границы", — сказал Лукашенко.

Такие его слова противоречат словам российского диктатора Владимира Путина, заявившего, что виновники стрельбы в российском "Крокус Сити Холе" якобы бежали в сторону Украины.

"Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы", – говорил Путин в субботнем телеобращении.

Напомним, после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой белорусские спецслужбы помогали российским силовикам помешать террористам бежать через границу с Беларусью. Ложь президента РФ Владимира Путина и ФСБ России о том, что задержанные в Брянской области террористы якобы пытались бежать в Украину, неожиданно разоблачил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Кроме того, ранее российские пропагандисты уже погорели с попыткой привязать "украинский след" к теракту в "Крокус Сити Холл" через микроавтобус якобы со "старыми украинскими номерами", который стоял у концертного зала. Впоследствии оказалось, что номера на самом деле были белорусскими и, как свидетельствует последняя цифра, относятся к Могилевской области.

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