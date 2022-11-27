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Лукашенко обвинил США в том, что Москва и Киев не садятся за стол переговоров

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Лукашенко обвинил США в том, что Москва и Киев не садятся за стол переговоров

Фото: Associated Press

По его словам, Вашингтон хочет уничтожить Россию.

"Президент" Беларуси Александр Лукашенко нашел причину, по которой, мол, Украина и агрессор Россия не садятся за стол переговоров. По его мнению, виновны Соединенные Штаты Америки.

Такое мнение заявил Лукашенко в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия-1".

Самопровозглашенный беларуский президент обвиняет Киев в том, что якобы Белый диим не позволяет украинскому руководству сесть за стол переговоров с Москвой. Лукашенко уверен, что именно так Вашингтон хочет уничтожить Россию и подобраться в Китай.

"Если вы имеете в виду руководство Украины, то совершенно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним мероприятием положить Европу и через Россию подобраться в Китай. Естественно, растоптав Россию", — заявил белорусский "лидер".

Напомним, аналитики RLI считают, что Россия может ликвидировать Александра Лукашенко с целью получить контроль над его войском и воспользоваться им в войне с Украиной. Анонимные источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

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Дата публикации
Просмотры
3689
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