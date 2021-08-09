Лукашенко обвинил украинскую власть в тайной переброске в Беларусь боевиков и оружия

Лукашенко обвинил украинскую власть в тайной переброске в Беларусь боевиков и оружия

Таким фейком самопровозглашенный президент Беларуси объяснил "вынужденное" закрытие границы с Украиной.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что его политические отношения с украинской властью находятся на низком уровне, поскольку с территории Украины в Беларусь поставляют боевиков и оружие.

Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси во время пресс конференции "Большой разговор с президентом", трансляция которой 9 августа ведется на YouTube.

По его словам, оружие в Беларусь якобы поступает в основном из Украины. Этим, а также подготовкой и переброской из Украины в Беларусь боевиков, Лукашенко объяснил решение "намертво" закрыть границу.

"Зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" — сказал Лукашенко, обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который, по его словам, побежал за Западом.

В то же время Александр Лукашенко утверждал, что пытался поддерживать добрые "родительские" отношения с президентом Украины. "Как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо то... Он все это воспринимал, понимал, Что с ним случилось?" — удивлялся "бацька".

Напомним, ранее в этом же интервью Александр Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь признает незаконно аннексированный Крым российским.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку