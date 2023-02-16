Лукашенко обвинил Украину в развязывании войны и призвал к мирным переговорам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что Украина сама спровоцировала так называемую "СВО", которую проводит Россия.

Об этом Лукашенко сказал во время пресс-конференции в четверг, 16 февраля, передает провластное беларуское издание "Белта".

Белорусский диктатор в который раз пышно произносил кремлевские нарративы о "защите интересов России и русскоязычных в Украине".

"Вы говорите вторжение, а я считаю, что это не вторжение, а защита интересов России и тех людей, которые там жили, — россиян. Украинские власти спровоцировали российскую "спецоперацию", — сказал он.

Обвинив Украину в развязывании войны, Лукашенко призвал к мирным переговорам. Кроме Украины, вторым врагом для него являются США, которые "наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят", посетовал он.

"Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но ведь вы этого не хотите (Запад — ред.). Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Нет, вы этого не хотите. Европа к этому готова. Она этого хочет, а американцы не хотят и наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят", — придумал такой бред белорусский диктатор.

Лукашенко 17 февраля встретится с Путиным

Напомним, 14 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировали встречу российского диктатора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Во время пресс-конференции белорусский диктатор назвал темы разговора. Это – политика, экономика и оборонная страна. Поэтому будут обсуждать общую группировку войск, находящихся у белорусско-украинской границы.

К слову, в последний раз Путин и Лукашенко встречались в конце декабря 2022 года. в Петербурге. Там проходила неформальная встреча лидеров государств СНГ.

ПАСЕ поддерживает трибунал над Путиным и Лукашенко!

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