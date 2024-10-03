Лукашенко обвинили в преступлениях против человечности: что ждет белорусского диктатора

Часть преступлений была совершена на территории Литвы, поэтому они подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Правительство Литвы официально направило в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) материалы, касающиеся преступлений против человечности, совершенных высшим руководством Беларуси. Теперь МУС сможет начать расследование преступлений режима Александра Лукашенко в отношении белорусов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Над сбором доказательств совершенных в отношении белорусского народа преступлений работала команда Народного антикризисного управления (НАУ), которое возглавляет Павел Латушко. Собранные документы были переданы литовскому правительству.

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Литва заявила, что есть основания полагать, что с мая 2020 года по указанию высших должностных лиц Беларуси в отношении населения страны совершаются преступления против человечности, включая депортацию, преследования и другие бесчеловечные акты.

Литовское правительство также утверждает, что часть этих преступлений была совершена на территории Литвы, поэтому они подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

В чем обвиняют Лукашенко

"Мы основывались на отчете Управления верховного комиссара по правам человека ООН, где указано, что более 300 тысяч белорусов было депортировано с территории Беларуси, что составляет 3,5 процента ее населения. Мы фиксируем, что на территории Беларуси в отношении белорусов создана атмосфера преследований, ненависти, убийств, незаконного осуждения. То есть государственная политика заставляет белорусов покидать территорию страны", — объяснил суть обвинителей Павел Латушко.

Кроме того, по его словам, на этом режим Лукашенко не останавливается и продолжает преследовать белорусов и за пределами страны.

"Это, например, заочные приговоры, лишение собственности, преследование оставшихся в Беларуси родственников. Есть и ментальное преследование — тезисы о "беглецах" и "острокопытных". Это категоризация населения. Преступления имеют масштабный характер, должны быть оценены, и за них должно наступить ответственность", — считает глава НАУ.

Когда будут судить Лукашенко

Обращение Литвы, являющейся государством-участником Римского устава, освобождает прокурора от необходимости запрашивать разрешение на расследование от Палаты предварительного производства МКС.

Прокурор МКС Карим Хан в своем заявлении уже подтвердил получение литовского обращения. Однако когда начнется расследование, неизвестно. В уставе нет предельных сроков, которые бы установили временные рамки для предварительного изучения полученных материалов.

Если прокурор все же начнет расследование ситуации в Беларуси, то уже от него самого будет зависеть, что будет происходить в рамках расследования.

Глава НАУ Павел Латушко, уверен, что МКС в конце концов выдаст ордер на арест Лукашенко.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

К чему готовится Лукашенко и что вообще происходит в Беларуси

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