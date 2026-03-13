Лукашенко обвиняют в преступлениях против человечности: расследование МУС

Александр Лукашенко / © Associated Press

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Прокуратура МУС завершила предварительное расследование по обвинениям в принудительных депортациях.

Принудительные депортации являются преступлением против человечности согласно Римскому статуту, который устанавливает полномочия Международного уголовного суда.

Предварительное расследование выявило достаточные основания полагать, что со времен президентских выборов 2020 года, на которых Лукашенко в шестой раз объявил себя победителем, в Беларуси действует политика репрессий.

В чем обвиняют режим Лукашенко

Сотни тысяч белорусов вышли на улицы на протесты против фальсификации выборов, которые были жестоко подавлены властями. По оценкам, около полумиллиона человек бежали из страны после репрессий, многие из них искали убежища в Литве, которая и передала дело в Международный уголовный суд.

Хотя Беларусь не является участницей МУС, Литва ею является, и суд постановил, что обвинения подпадают под его юрисдикцию, поскольку некоторые преступления были совершены в Литве.

Прокуратура МУС нашла достаточные основания полагать, что «широкомасштабное и систематическое нападение на гражданское население» было частью государственной политики, которая «поощрялась или одобрялась самыми высокими уровнями власти».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала решение МУС таким, что «восстанавливает надежду на то, что верховенство права будет восстановлено, что виновные будут привлечены к ответственности, а жертвы будут иметь право на правду и справедливость».

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что свержение его режима в результате операции вроде той, которую США осуществили в Венесуэле против Николаса Мадуро, в Беларуси нереально.