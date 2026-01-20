Лукашенко одним из первых ответил Трампу по приглашению в Совет мира

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым в Европе подписал документы о вступлении в Совет мира, созданный по инициативе Дональда Трампа.

Фото указа Лукашенко опубликовал провластный белорусский телеграмм-канал «Пул первого».

«Республика Беларусь этим принимает Устав Совета Мира с даты этого письма», — говорится в указе.

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение стать участниками этого Совета», — сказал он.

Лукашенко добавил, что его привлекает именно то, что деятельность совета не ограничится Газой.

«Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское. Вот это меня больше всего прельщает, а не то, что мы уж сильно поможем Газе», — заявил он.

Также Лукашенко прокомментировал слухи о том, что для участия в Совете мира Трмпа нужно внести $1 млрд. Он сказал, что «эти больные люди еще раз обманули».

«Просто нужно читать документ. Никаких денег не нужно», — заверил Лукашенко.

Что это за Совет мира

Отметим, «Совет мира» Трамп вначале создавал для урегулирования ситуации по Газе. Совет должен был гарантировать претворение в жизнь плана Трампа из 20 пунктов.

Однако в опубликованном уставе Газа как таковая не упоминается. В то же время отмечается, что новосозданный орган будет способствовать разрешению конфликтов в мире в целом.

Приглашение вступить в Совет мира поддержали Объединенные Арабские Эмираты и венгерский Орбан. Россия пока не ответила. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отклонил предложение Трампа о членстве в Совете мира.

Напомним, что Александр Лукашенко получил официальное обращение от президента США Дональда Трампа с предложением стать членом Совета мира. Кроме того, в этот Совет Трамп пригласил диктатора Путина.

Трамп официально пригласил и Владимира Зеленского присоединиться к ее составу. Зеленский подтвердил, что получил приглашение, но пока не знает, присоединится ли к ее составу.