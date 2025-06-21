Лукашенко освободил самого известного оппозиционера Сергея Тихановского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился освободить из заключения одного из самых известных оппозиционеров страны Сергея Тихановского.

Об этом сообщает издание Наша Ніва.

Утверждается, что освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа — Кита Келлога.

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По информации издания, Тихановский уже покинул территорию Беларуси. Другие подробности не раскрываются.

Кто такой Сергей Тихановский

Видеоблогер Сергей Тихановский на своем YouTube-канале «Страна для жизни» резко критиковал режим Лукашенко в Беларуси.

Он намеревался баллотироваться на президентских выборах 2020 года, однако был задержан на одном из предвыборных пикетов после провокации силовиков.

Лукашенко публично признал, что лично приказал задержать Тихановского, обвинив его в попытке организации Майдана в Беларуси.

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В декабре 2021 года Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима по политическим статьям, включая организацию массовых беспорядков, разжигание социальной вражды и препятствование работе ЦИК. Позже срок увеличили еще на полтора года. Свою вину он не признавал.

Его жена Светлана Тихановская, которая была соперницей Лукашенко на выборах после ареста мужа и стала лидером белорусской оппозиции, в июле 2023 года получила анонимное сообщение о якобы смерти ее мужа Сергея в тюрьме. Эта информация не подтвердилась.

Напомним, 21 июня спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Минске