Лукашенко ответил, будет ли нападать на Украиу: нужно быть готовыми ко всему

Лукашенко заявил, что на сегодняшний день его войска "никуда не собираются идти".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что он не хочет воевать и что его стране "война не нужна".

Об этом он сказал во время брифинга на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области 21 октября.

"Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны. Она нам не нужна, но ко всему должны быть готовы", – ответил белорусский диктатор на вопросы журналистов.

Угроза наступления Беларуси на Украину

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает России помощь в войне. В частности, территория республики стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

20 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге, что угроза наступления войск на Украину со стороны Беларуси возрастает, однако речь не идет об атаке на Киев. В этот раз оккупационные войска могут пойти на запад белорусско-украинской границы.

Украинская армия обратилась к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы Лукашенко. ВСУ подчеркнули, что в случае открытого вступления ВС РБ в войну они ответят на этот шаг. Украинские военные заверили, что Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси.

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