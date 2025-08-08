Лукашенко озвучил новую версию вторжения РФ в Украину: о карте больше не вспоминает

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

О полномасштабном вторжении России в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко узнал только после обращения своего российского коллеги Владимира Путина утром 24 февраля 2022 года. О подготовке нападения Украины на Беларусь, которое три года назад он хотел показать на карте, беларуский диктатор больше не вспоминает.

Новую версию вторжения в Украину российских войск Лукашенко рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

По его словам, после окончания совместных учений российские войска начали выходить из Беларуси, однако у границы с Украиной они «в какой-то момент» повернули на юг.

«А войска были Восточного округа — с востока России… Почему войска через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию — это вопрос к Зеленскому и к Путину», — цинично заявил он.

Беларуский диктатор утверждает, что о «таких операциях» известно лишь узкому кругу людей в Генеральном штабе. Он добавил, что узнал о нападении на Украину только из обращения Путина.

В то же время Лукашенко пытался оправдать Путина тем, что хозяин Кремля якобы боялся «удара в спину» со стороны западных стран.

«Он говорил: они могут нанести удар в спину. Я говорю: за это можешь не переживать, это моя зона ответственности, россиянам в спину я стрелять не позволю. И я это публично говорил, откровенно», — сказал он.

Как известно, в начале полномасштабной войны Лукашенко во время встречи с Путиным заявил, что Украина готовила атаку на подразделения беларуской и российской армий и хотел показать карту. После этого фраза «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение» стала интернет-мемом

Напомним, в этом же интервью Лукашенко заявил, что Россия больше не будет воевать с Украиной, если «разумно провести переговоры и пойти на взаимные уступки».