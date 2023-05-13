Лукашенко побывал в президентской клинике: диктатор не появляется на публике по возвращении из Москвы

Во время движения президентского кортежа подъезды в больницу были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики.

После того как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко срочно покинул Москву после парада 9 мая на Красной площади, вот уже четвертый день он не появляется на публике.

Как сообщает белорусский Telegram-канал "МотолькоПомощи", вечером в субботу, 13 мая, кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента, расположенный в поселке Дрозды под Минском.

Во время движения президентского кортежа подъезды в больницу были перекрыты, а вдоль ведущих к ней дорог выставили силовиков.

По информации канала, Александр Лукашенко пробыл в клинике два часа. Кортеж покинул территорию Республиканского клинического медицинского центра около 21.00 по местному времени, а около 21.20 уже заезжал в "спальную" резиденцию Лукашенко в Острошицком Городке.

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О состоянии здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы ходят разные слухи. Странно то, что он до сих пор не появился ни на каких публичных мероприятиях. Пресс-служба Лукашенко и его чиновники на этот счет молчат.

Накануне Telegram-канал "Пул Первого", который считают неофициальной пресс-службой белорусского диктатора , опубликовал видео с зайцем, который появился на территории главной резиденции президента в Минске. Ролик сопровождала подпись: "Новичек" во Дворце Независимости".

Было ли это иронией Telegram-канала по поводу подозрений оппозиционеров о состоянии здоровья самопровозглашенного президента или действительно намек на отравление Лукашенко во время его визита в Москву, неизвестно.

Напомним, ранее появлялись подозрения по поводу возможного отравления Александра Лукашенко во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе с Владимиром Путиным.

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