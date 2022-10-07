Лукашенко подарил Путину белорусский трактор, чтобы "фюрер" сеял зерно и не воровал его у Украины (видео)

Лукашенко распереживался за Украину, потому что "европейцы, в частности, поляки, из-за голода крадут хлеб у нее".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил подарить на юбилей российскому диктатору Владимиру Путину трактор, на котором "сам работает".

Об этом фейковый президент рассказал перед неформальным саммитом, запланированным на 7 октября в Санкт-Петербурге, видео его приезда в Россию публикуют в телеграм-каналах.

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Российские пропагандисты спросили Лукашенко, какой он привез подарок Путину на день рождения. "Бульбофюрер" коротко ответил, что трактор ручной работы и с сеялкой.

Интересно, что самопровозглашенный президент распереживался за Украину, потому что "европейцы, в частности, поляки, из-за голода крадут хлеб у Украины".

"Трактор такой, на котором я работаю, белорусский. Лучший. Ручной работы. Я ему ( Путину – ред.) предложу одну насадку – сеялку. Будем сеять хлеб, вырастим Дуде, Моравецкому (премьер-министр Польши – ред.), Европе, чтобы не голодали и не воровали у Украины хлеб, а везли бедным странам ", — сказал Лукашенко.

ФОТО публикуют белорусские СМИ

Путин 7 октября отмечает юбилей

Президент России Владимир Путин празднует юбилей – 70 лет – 7 октября. В Сети российского диктатора "поздравляют" с днем рождения мемами и карикатурами, а также пожеланиями пережить все те страдания, которые испытали украинцы из-за развязанной им войны.

Тем временем экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев выразил убеждение, что для Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

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