Лукашенко подарили эксклюзивную лошадь — Владимирский тяжеловоз, выведенный в СССР

Белорусские СМИ отмечают, что это – эксклюзивный подарок.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко получил в подарок от губернатора Владимирской области Александра Авдеева лошадь породы Владимирский тяжеловоз.

Об этом сообщает телеграмма-канал Пул Первого.

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На опубликованных кадрах видно, как Лукашенко стоит у коня и кормит его из руки. Белорусские СМИ отмечают, что это – эксклюзивный подарок.

"Владимирский тяжеловоз — порода редкая, особенная. Немногочисленная! Владимирцы ею очень гордятся. Теперь и Беларусь является примером участия в поддержке и сохранении породы", — говорится в сообщении.

Добавим, что Владимирский тяжеловоз – это порода рабочих лошадей, выведенная в СССР специально для транспортировки тяжелых грузов. Эти животные имели большое значение для восстановления сельского господства Советского союза в послевоенные годы .

Лукашенко подарили эксклюзивной лошади Владимирский грузовик. ФОТО: сундуки с видео

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала политиков готовиться к активным действиям на случай смерти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который болен.

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