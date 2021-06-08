Лукашенко подписал новый закон, который ужесточит наказание за протесты

В КК Беларуси включили ряд новых статей и новых составов преступлений, которые вступят в силу через три месяца.

Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который в частности усиливает ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий в Беларуси.

Об этом во вторник, 8 июня, сообщает БЕЛТА.

Так, документом предусмотрена ответственность за экстремизм (участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, прохождения обучения такой деятельности), за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (при этом ответственность будет наступать при наличии двукратной административной преюдиции).

Кроме того, вводится ответственность за распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности, а также за незаконный сбор и распространение персональных данных, несоблюдение требований по их защите.

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Также появилась ответственность за незаконные сборы или получение сведений, составляющих государственные секреты, с целью их распространения (при отсутствии признаков измены государству или шпионажа).

В то же время усилена ответственность за убийство сотрудника милиции (аналогичная ответственность введена за убийство военнослужащего), сопротивление лицам, охраняющих общественный порядок, насилие или угрозу его применения в отношении таких лиц, а также судей и народных заседателей, публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей или его близких, организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них, публичные призывы к проведению незаконных массовых мероприятий, умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее причинение вреда в крупном размере (40 и более базовых величин ).

Существенно усиливается ответственность за уклонение от уплаты налогов. Максимальный срок лишения свободы за такое деяние, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, увеличивается с 3 до 7 лет, а в особо крупном размере — с 7 до 12 лет.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы, которыми существенно ограничивается работа СМИ, электросвязь и проведение массовых мероприятий. В частности, расширяется перечень информации, запрещенной к распространению в СМИ и запрещается освещать массовые акции в реальном времени.

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