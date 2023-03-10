В Минобороны Беларуси заявили, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся вооруженными силами ежегодно на плановой основе.

В пятницу, 10 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Реализация этого указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных военных должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", – говорится в сообщении.

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Документом предусмотрено призвать в 2023 году в вооруженные силы Беларуси до 230 человек в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас .

В белорусском Минобороны заявили, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся вооруженными силами ежегодно на плановой основе.

Напомним, ранее белорусский диктатор подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников госпредательством.

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