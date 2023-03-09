Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников и военных за госизмену

Белорусский диктатор Лукашенко одобрил закон "Об изменении кодексов по уголовной ответственности". Основная цель документа — якобы "ужесточение противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

Об этом сообщает провластное пропагандистское издание "Белта".

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни", - пишет белорусская пропаганда.

Следует отметить, что за ряд преступлений "антигосударственной направленности" устанавливается дополнительное наказание — штраф в размере до 50 тыс. базовых величин. Эта мера якобы призвана обеспечить "безусловное возмещение ущерба, причиненного такими поступками", и лишение лиц, их совершивших, средств для продолжения преступной деятельности.

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Кроме того, законом вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил Беларуси, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

Новый белорусский закон также увеличивает срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или других действиях с целью захвата государственной власти, шпионажа и агентурной деятельности, что "необходимо для обеспечения максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам".

Одновременно новым законом предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и содействовавших предотвращению указанных преступлений.

Напомним, в мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта.

Впоследствии 21 февраля стало известно, что Палата представителей Беларуси приняла беспрецедентное для цивилизованного мира решение – смертную казнь за государственную измену. Это высшая мера наказания, которую по новому закону будут применять к чиновникам и военным.

Смертная казнь в Беларусии

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