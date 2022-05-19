Лукашенко похвастался, что купил у России ракетные комплексы "Искандер" и С-400

Лукашенко похвастался, что купил у России ракетные комплексы "Искандер" и С-400

Беларусь купила у России "нужное количество" ракетных комплексов "Искандер" и С-400.

Вопросы покупки согласовывали лично с Владимиром Путиным.

Об этом рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы договорились с Путиным. Мы купили нужное нам количество "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый, колоссальный ущерб это оружие может нанести", — сказал белорусский диктатор.

По информации проекта "Беларускі Гаюн", С-400 и "Искандеры" находятся на военном аэродроме "Зябровка" (Гомельский район, Гомельская область).

"В конце апреля мы публиковали доказательства, что на аэродроме базируются не менее 8 единиц этих зенитно-ракетных комплексов, а также там находятся ЗРПК "Панцирь", несколько видов РЛС и другая военная техника. Возможно, что эта техника останется не одна, а вместе с российским экипажем, который будет продолжать оперировать", — говорится в сообщении.

Фото: motolko.help

Ранее Лукашенко заявил о планах разработать до конца года ракету типа "Искандер".

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