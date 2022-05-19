Лукашенко похвастался, что купил у России ракетные комплексы "Искандер" и С-400

Беларусь купила у России "нужное количество" ракетных комплексов "Искандер" и С-400.
Вопросы покупки согласовывали лично с Владимиром Путиным.
Об этом рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Мы договорились с Путиным. Мы купили нужное нам количество "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый, колоссальный ущерб это оружие может нанести", — сказал белорусский диктатор.
По информации проекта "Беларускі Гаюн", С-400 и "Искандеры" находятся на военном аэродроме "Зябровка" (Гомельский район, Гомельская область).
"В конце апреля мы публиковали доказательства, что на аэродроме базируются не менее 8 единиц этих зенитно-ракетных комплексов, а также там находятся ЗРПК "Панцирь", несколько видов РЛС и другая военная техника. Возможно, что эта техника останется не одна, а вместе с российским экипажем, который будет продолжать оперировать", — говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил о планах разработать до конца года ракету типа "Искандер".
Читайте также:
- В белорусской армии будут до 21 мая проверять боеготовность — Генштаб ВСУ
- "Откуда и куда на Беларусь готовилось нападение": пропаганда Лукашенко поразила новым бредом (видео)
- Решится ли Беларусь напасть на Украину: ответ военного эксперта