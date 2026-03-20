Лукашенко похвастался приглашением Трампа в США — что обсудят
Лукашенко утверждает, что Дональд Трамп лично пригласил его на переговоры во Флориду.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить его имение Мар-а-Лаго во Флориде. По словам белорусского диктатора, встреча должна пройти в рамках подготовки масштабных договоренностей между странами.
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Приглашение Лукашенко в США — что известно
Комментируя недавнее освобождение 250 политзаключенных из белорусских тюрем, Лукашенко связал этот шаг с переговорным процессом. Он отметил, что освобождение заключенных и одновременное снятие американских санкций с ряда белорусских предприятий является частью реализации «большого соглашения», инициированного Вашингтоном.
По словам Лукашенко, Дональд Трамп предложил ему провести переговоры в частной резиденции в США для финализации договоренностей. Белорусский политик заявил, что принял это предложение.
«Трамп предложил мне встретиться у него дома во Флориде для обсуждения соглашения, и я согласился», — цитируют Лукашенко источники.
Сейчас в Вашингтоне не предоставили подтверждения планируемого визита или деталей обсуждаемого соглашения.
Беларусь и США — последние новости
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что идет подготовка «большого соглашения» с Соединенными Штатами Америки.
Также недавно спецпредставитель президента США Джон Коул встретился с Александром Лукашенко в Минске. После переговоров в Беларуси уволили новую группу политзаключенных, а США начали снимать санкции с белорусских банков.
Ранее мы писали, что Международный уголовный суд (МКС) начал расследование по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Прокуратура МКС завершила предварительное расследование по обвинениям в принудительных депортациях.