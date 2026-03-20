Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить его имение Мар-а-Лаго во Флориде. По словам белорусского диктатора, встреча должна пройти в рамках подготовки масштабных договоренностей между странами.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Приглашение Лукашенко в США — что известно

Комментируя недавнее освобождение 250 политзаключенных из белорусских тюрем, Лукашенко связал этот шаг с переговорным процессом. Он отметил, что освобождение заключенных и одновременное снятие американских санкций с ряда белорусских предприятий является частью реализации «большого соглашения», инициированного Вашингтоном.

Реклама

По словам Лукашенко, Дональд Трамп предложил ему провести переговоры в частной резиденции в США для финализации договоренностей. Белорусский политик заявил, что принял это предложение.

«Трамп предложил мне встретиться у него дома во Флориде для обсуждения соглашения, и я согласился», — цитируют Лукашенко источники.

Сейчас в Вашингтоне не предоставили подтверждения планируемого визита или деталей обсуждаемого соглашения.

Беларусь и США — последние новости

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что идет подготовка «большого соглашения» с Соединенными Штатами Америки.

Реклама

Также недавно спецпредставитель президента США Джон Коул встретился с Александром Лукашенко в Минске. После переговоров в Беларуси уволили новую группу политзаключенных, а США начали снимать санкции с белорусских банков.

Ранее мы писали, что Международный уголовный суд (МКС) начал расследование по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Прокуратура МКС завершила предварительное расследование по обвинениям в принудительных депортациях.