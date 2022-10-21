Лукашенко показали белорусские беспилотники: будут ли их применять в Украине (фото)

Лукашенко подчеркнул, что не хотел бы, чтобы беспилотники белорусского производства воевали в Украине, потому что "все-таки свои люди".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон в Брестской области, где сотрудники "Госкомвоенпрома" показали ему беспилотники белорусского производства и другую военную технику.

Об этом сообщает белорусское провластное агентство "БЕЛТА" и телеграмм-канал Лукашенко "Пул первого".

Лукашенко показали боевое применение беспилотных летательных аппаратов, а также комплексное боевое применение средств борьбы с БПЛА и "применением многоуровневой автоматизированной системы управления батальонной тактической группой".

Фото: Пул Первого Telegram-канал

Фото: Пул Первого Telegram-канал

На полигоне перед Лукашенко разложили новенькие индивидуальные медицинские комплекты для разного вида первой помощи. Их сравнили с аптечками образца НАТО.

При этом Лукашенко заявил, что "индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской, а даже лучше".

"Ты ведь не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт — и он воюет? Не дай бог, мне будут докладывать, что ты здесь показухой занимался, — это беда... Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", — заявил Лукашенко.

Угроза Украине из Белоруссии

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает России помощь в войне. В частности, территория страны стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Лукашенко был готов вступить в войну против Украины, однако передумал. При этом он по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Россия взимает все больше войск и техники на украинско-белорусскую границу. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

В свою очередь, самопровозглашенный белорусский президент подогревает слухи об угрозе заявлениям, что у него пока нет проблем в общении с Путиным. Мол, такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.

Читайте также: