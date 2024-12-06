Лукашенко получил собственную "красную кнопку" от ядерного оружия

Самопровозглашенный белорусский президент заявил, что Беларусь и Россия вышли на беспрецедентный уровень военного стратегического союзничества.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил собственную "красную кнопку" для применения ядерного оружия, которое Кремль разместил на территории этого государства-сателлита Российской Федерации.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства (т.е. государственного образования в составе РФ и Республики Беларусь), которое проходит в пятницу, 6 декабря, в Минске.

"Оружие, которое находится на территории Беларуси, имеет право применить только президент Беларуси. А оружие, которое находится на территории России, имеет право применить и дать команду [на его применение] только президент России", — приводит его цитату государственное белорусское агентство БелТА. .

Также читайте Лукашенко объяснил, когда отдаст приказ армии Беларуси вступить в войну

По словам Вольфовича, Александр Лукашенко и Владимир Путин имеют собственные "красные кнопки" и ядерные чемоданчики.

При этом он подчеркнул, что в условиях "провокаций" со стороны стран Запада, "в трудную минуту Россия защитит Беларусь, а Беларусь всегда готова поддержать Россию".

Накануне, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин поручил принять предложение МИД России о подписании соглашения с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

В этом документе учтены положения обновленной ядерной доктрины РФ, утвержденной 19 ноября. Она предполагает, что Россия может применить ядерное оружие в случае нападения на Беларусь как участника Союзного государства.

В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, на котором присутствует Путин, самопровозглашенный белорусский президент заявил, что Беларусь и Россия вышли на беспрецедентный уровень военного стратегического союзничества, который позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России.

Как сообщалось ранее, соглашение о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Беларуси было заключено в марте 2024 года. Первые ядерные заряды прибыли в Беларусь в июне.

Александр Лукашенко в августе этого года заявил, что его страна не будет применять ядерное оружие, если не произойдет нарушение границ Союзного государства.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что Россия завершила строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси.

Читайте также: