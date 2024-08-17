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Лукашенко помиловал десятки человек, осужденных за "преступления протестного направления"

Лукашенко помиловал десятки человек, осужденных за "преступления протестного направления"

Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

Все помилованные "признали свою вину".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

Речь идет о 14 женщинах и 16 мужчинах, у некоторых из них – серьезные заболевания. Также среди них есть пожилые люди.

"Все они признали вину, искренне покаялись в совершенном и обязались вести правопослушный образ жизни. Контроль за выполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел", — заявили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, 4 июля стало известно, что Лукашенко подписал закон об амнистии. Документ не предусматривал облегчения для людей, причастных к "экстремистской и террористической деятельности", но тогда 10 политических заключенных все же были освобождены с мест неволи. Среди них было три женщины и семь мужчин.

Следует отметить, что Беларусь является единственной страной в Европе, где продолжает применяться смертная казнь. За последние 20 лет было казнено около 400 человек. Известно только два случая помилования.

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