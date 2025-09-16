- Дата публикации
Категория
Мир
Лукашенко помиловал осужденных в канун праздника: кто эти люди
Среди 25 помилованных Лукашенко — 12 женщин и 13 мужчин. Большинство — молодые люди, есть и те, кто совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Глава СБ Александр Лукашенко объявил о помиловании 25 человек в канун Дня народного единства Беларуси.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
По данным источника, среди них 12 женщин и 13 мужчин, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности.
Среди помилованных 19 человек младше 40 лет. Один из помилованных совершил преступление еще в несовершеннолетнем возрасте.
Отметим, что это помилование совершается накануне государственного праздника — Дня народного единства.
Ранее Лукашенко уже помиловал людей по «экстремистским» статьям: например, 32 политзаключенных в ноябре 2024 года, среди которых 8 женщин и 24 мужчин.
Также в сентябре 2024 года были помилованы 37 человек за преступления, связанные с экстремизмом, среди них несколько женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Также напомним, что глава Беларуси Лукашенко торжественно с бокалом шампанского в руке заявил о ядерном сценарии на маневрах с Россией.
Также известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Решение принял американский лидер Дональд Трамп.