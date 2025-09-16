Лукашенко помиловал осужденных в канун праздника: кто эти люди

Глава СБ Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Глава СБ Александр Лукашенко объявил о помиловании 25 человек в канун Дня народного единства Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

По данным источника, среди них 12 женщин и 13 мужчин, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности.

Реклама

Среди помилованных 19 человек младше 40 лет. Один из помилованных совершил преступление еще в несовершеннолетнем возрасте.

Отметим, что это помилование совершается накануне государственного праздника — Дня народного единства.

Ранее Лукашенко уже помиловал людей по «экстремистским» статьям: например, 32 политзаключенных в ноябре 2024 года, среди которых 8 женщин и 24 мужчин.

Также в сентябре 2024 года были помилованы 37 человек за преступления, связанные с экстремизмом, среди них несколько женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Реклама

Также напомним, что глава Беларуси Лукашенко торжественно с бокалом шампанского в руке заявил о ядерном сценарии на маневрах с Россией.

Также известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Решение принял американский лидер Дональд Трамп.